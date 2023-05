I club più titolati del nuovo millennio

La Lube è già sul podio dei club più "scudettati" d’Italia e se festeggiasse l’ottavo tricolore si metterebbe in scia a Treviso seconda con 9, in vetta c’è Modena a quota 12. Da otto anni invece Trento è rimasta a quattro. Nel 2017 (tre gare) e nel 2012 (V-Day) le duellanti si erano già misurate per lo scudetto e avevano sempre prevalso i biancorossi. La disputa del tricolore all’ultimissimo atto non si verifica dal 2019 quando proprio Civitanova andò a violare l’inviolabile PalaBarton di Perugia (bunker dal 2016 in post season).

Lube e Itas sono entrambe alla nona finale scudetto e rappresentano i club più vincenti del volley nazionale nel nuovo millennio. La Lube è giunta ad un palmares di 25 trofei alzati dal 2001 (Coppa Italia e Coppa Cev), l’Itas in bacheca ne ha 19. In dettaglio i biancorossi vantano 7 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 7 Coppa Italia, 3 Coppe CEV, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppa. Per i trentini 4 Scudetti, 5 Mondiali, 3 Champions League, 1 Coppa Cev, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppa.

Andrea Scoppa