I fiori all’occhiello dello sport provinciale Tanti premi nella conviviale del Panathlon

Belle storie, inclusione e risultati storici sono stati al centro dell’ultima conviviale del Panathlon Club Macerata caratterizzata dalla consegna dei Premi Evaristo Pasqualetti, Panathlon e Fair Play.

Le prime premiazioni hanno visto Barbara Morresi, past president Panathlon di Macerata, consegnare i Premi fair play, dedicati alla sensibilizzazione ai grandi valori dello sport e della società. Catia Luciani e Daniela Serafini, consigliere del comune di Corridonia, hanno raccontato della Coppa Italia di ruzzola a squadre che ha richiamato a Corridonia, Urbisaglia e Petriolo oltre 500 persone. A emozionare i presenti Roberto Ripani, il triathleta del Centro Nuoto Macerata affetto da sindrome di Parkinson, che si è segnalato per i risultati agonistici, per l’attività di sensibilizzazione sul tema che lo ha visto lanciare il motto “Tremo & non temo!” e per avere portato a termine la traversata dello Stretto di Messina. Il microfono è passato alla socia onoraria Luciana Pasqualetti, moglie dell’indimenticato Evaristo al quale sono intitolati i premi consegnati alle promesse delle sport provinciale che si sono distinti nell’ultimo biennio per risultati, passione e impegno nello sport e nello studio. I riconoscimenti sono andati a Edoardo Alfonsi, vincitore dell’argento ai campionati italiani e del gradino del podio più alto nei campionati studenteschi Cip nel lungo; alla ciclista Sofia Valeriani di Corridonia la targa per l’impegno come educatrice e istruttrice svolto nel proprio club di appartenenza e finalizzato a realizzare un ciclismo inclusivo e integrato.

Fabio Romagnoli, delegato Coni della provincia, ha consegnato i Premi Panathlon a quattro eccellenze: la Cbf Balducci Helvia Recina Volley promossa lo scorso anno in A1; la Recanatese salita in C e, dopo essersi salvata, può centrare i playoff; Katia Senesi, componente del Comitato nazionale associazione arbitri; Albino Massaccesi, amministratore delegato e vice presidente della Volley Lube.

Il programma è cominciato con l’ingresso di due nuovi soci: il giornalista Mario Sposetti e il professore Lauro Prenna. "È bello vedere le nostre conviviali sempre più partecipate – afferma Michele Spagnuolo – ed è soddisfazione per tutto il direttivo avvicinare alla nostra realtà profili così radicati del nostro territorio".