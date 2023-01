I giallorossi trattano col Mantova Piacciono il difensore Iotti e la giovane punta Paudice

Gli arrivi di Guadagni, Peretti e Yabre erano necessari ma non sono certo sufficienti a completare la rosa giallorossa visto che cinque "petali" sono destinati ad altri lidi (l’ultimo, in ordine di tempo, il portiere Bagheria trasferitosi al Livorno). La Recanatese punta forte sull’attaccante Luca Paudice la cui trattativa è a buon punto ma non ancora del tutto definita. Sulla carta è un profilo che si adatterebbe al meglio alle esigenze attuali ma restano da limare dei dettagli e non occorre affrettare troppo i tempi. Il ragazzo proviene dal Mantova, stesso club di appartenenza del difensore centrale Luca Iotti sul quale si stanno concentrando le "attenzioni" del direttore sportivo Cianni. È un giocatore conosciutissimo nelle nostre latitudini per aver militato lo scorso anno nell’Ancona-Matelica (35 partite da titolare) ed in precedenza in Serie C è stato una colonna dell’Olbia prima e del Teramo poi. È il classico elemento che offre totale affidabilità, mettendo a disposizione l’esperienza (classe ’95) e molti centimetri. In questo caso diciamo che si sta verificando la disponibilità del giocatore, comunque messo nel mirino dallo staff giallorosso. Al momento invece si sta semplicemente allenando al Tubaldi il centrocampista portoghese Pedro Miguel Costa Ferreira, 32 anni, ex Lecce, Trapani, Teramo e Potenza e con quasi 80 presenze nella Virtus Entella in Serie B. Nella prossima settimana si faranno le opportune valutazioni. Oggi infine riprende la Primavera 4 con alle 14.30 il derby casalingo con l’Ancona.

a. v.