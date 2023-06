I piani di Pierini: Jaworska perno prezioso e Ferazzoli ancora sulla panchina Feba

La Feba del 2023-24 nascerà e si svilupperà attorno a Katarzyna Jaworska. Questo, almeno, è l’obiettivo di Elvio Perini che vede nella 29enne pivot polacco di Zielona Gora il fulcro da cui ripartire. "Quest’anno - ci ha dichiarato il patron - la Jaworska era al debutto da noi e in Italia. Debbo dire che ci ha soddisfatti sotto tutti i profili: ottima giocatrice e ragazza impagabile sul piano umano. Noi intendiamo confermarla e siamo fiduciosi sulla disponibilità sua e del procuratore. Altrimenti dovremo ripiegare su un altro centro straniero dello stesso livello". Sono invece state lasciate libere le altre due ’stranger’ della squadra: la svedese Mammusu Secka e l’argentina Lucia Victoria Buriani. Quest’ultima, in sovrannumero, ha giocato una sola partita con la canotta biancazzurra. Perini dà per scontata la permanenza a Civitanova del coach italo-argentino Iris Ferazzoli. "Iris è di grande importanza per noi - spiega il patron - soprattutto per il settore giovanile. Vedremo insieme a lei se sarà il caso, oppure no, di continuare ad affidarle pure la prima squadra". Il girone umbro-marchigiano-molisano della serie B non ha proiettato quest’anno nessuna squadra in A2. Il Campobasso degli ex Dragonetto (coach) e Giacchetti è stato infatti stoppato nelle semifinali nazionali dal Basket Roma, che ha le under migliori d’Italia. La Feba ha la solidità per chiedere il ripescaggio in A2. Ma non lo farà, perché Perini vuole riconquistare sul campo la categoria.

Infine i camp estivi per bambini e teen, femmine e maschi. La Feba ha confermato gli appuntamenti al Moretti Village per i più piccoli, dal 13 al 17 giugno e dal 20 al 24, e al San Faustino di Cingoli per i più smaliziati. Il secondo evento slitterà di 7 giorni poiché all’inizio di luglio tutte le attenzioni si concentreranno su Veronica Perini, figlia del patron e di Donatella Melappioni, che convolerà a nozze.

Mario Pacetti