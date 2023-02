"I quarti di Coppa? Bene, ma adesso testa al campionato"

Missione compiuta per il Vadichienti Ponte che con il pareggio conquistato in Umbria ha staccato il pass per i quarti di finale della fase nazionale di Eccellenza dove l’8 marzo dovrà vedersela contro i toscani del Certaldo. Giustiziere del Branca è stato il classe ’98 Abubaka Morris Passewe che con due gol (uno all’andata e l’altro al ritorno) ha deciso il doppio confronto. "Ci tenevamo molto a passare il turno, eravamo reduci – sottolinea l’esterno offensivo verdefluo - da un periodo un po’ difficile in campionato, quindi, per noi la Coppa era un obiettivo da portare avanti. L’1-0 ottenuto nella gara d’andata era un risultato strettissimo, in quanto sapevamo che di fronte avevamo un grande avversario, forse potevamo fare qualche gol in più che però non è arrivato. È un sempre una gioia quando si segna, anche perché venivo da un mese di stop e avevo voglia di dare il mio contributo alla squadra. Lavoro sempre al massimo per farmi trovare pronto quando l’allenatore decide di farmi scendere in campo, perciò sicuramente questi due gol sono una soddisfazione per me". Prossimo step il derby di domenica contro la Sangiustese. "Ora – avverte Passewe – non c’è tempo per festeggiare, la partita di Coppa appartiene già il passato, adesso dobbiamo preparare al meglio la sfida contro la Sangiustese. Puntiamo a raggiungere i playoff, pertanto dobbiamo fare punti ogni domenica e ritrovare lo stesso ritmo del girone di andata quando stavamo interpretando un campionato strepitoso, peccato per il periodo difficile, però in questo momento dobbiamo solo guardare avanti".

d. p.