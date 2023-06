I Ranocchi "volano" in finale Angels: profumo di promozione

Gli Angels volano alto. In semifinale playoff travolgono i Pretoriani Roma (44-14 il risultato) e domenica prossima andranno a Catania a disputare la finale della Conference sud del campionato di Terza Divisione di football americano. I ragazzi di coach Angeloni hanno approcciato subito bene la partita andando a segno con Zito su bel lancio di Aguzzi, che si ripete poco dopo mandando in touch-down Gattei che dal coaching staff passa sul campo a dare il suo contributo, nella veste di giocatore-allenatore. I Ranocchi prendono subito in mano il match (13-0) pur fallendo la trasformazione per aumentare il vantaggio. La squadra ospite non molla e accorcia le distanze, realizzando anche il calcio fra i pali che porta il punteggio sul 13-7. Ma i pesaresi sono ben determinati a non farsi riagganciare e il quarterback di casa trova il terzo lancio vincente, ancora su Zito per scavare di nuovo un divario rassicurante (19-7). Quando sembra che si possa andare al riposo tranquilli, un errore ‘suicida’ consente ai romani di sfruttare il recupero per accorciare di nuovo (19-14). Ma sul kick-off return una corsa a perdifiato di Maltoni rialza il morale dei pesaresi: quasi 90 yards e palla depositata in end-zone (25-14). L’intercetto di Frazzetto chiude il primo tempo. E dagli spogliatoi riemerge una squadra decisa a non rischiare più niente: "Ho detto in spogliatoio che non dovevamo lasciare margini per rientrare ai Pretoriani e i ragazzi mi hanno dato retta – racconta coach Angeloni -. Nella ripresa non hanno più segnato mentre il nostro attacco ha dilagato: abbiamo segnato quattro volte su kick-off return con lo special team, un record. Gagliardi poi ha chiuso i conti con due intercetti e sul secondo ha pure segnato, un bel rientro per lui. Bene anche Piermaria, con ottimi placcaggi nella sua ultima partita casalinga".

Dopo il match il presidente degli Angels, Frank Fabbri, ha consegnato due targhe ricordo sia a Filippo Piermaria che a Luciano Civinelli, che appenderanno il casco al chiodo a fine stagione per raggiunto limite d’età imposto dalla federazione. La commozione si è così mescolata all’entusiasmo per l’importante vittoria.

Elisabetta Ferri