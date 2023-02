I rossoblù a Fabriano "È una gara molto delicata"

"Forse è la partita più importante dell’ultimo periodo", non usa mezzi termini il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti per descrivere la trasferta che attende la sua Sangiustese sul campo di un Fabriano Cerreto, quasi costretto a fare risultato al fine di risollevarsi dalle sabbie mobili della zona playout. "Ottenere un risultato positivo – afferma – vorrebbe dire guardare ad obiettivi diversi, quindi arriviamo all’appuntamento con la consapevolezza del valore che ha per noi la posta in palio". I rossoblù sono reduci dalla vittoria conquistata in casa dell’Atletico Gallo e ancora devono conoscere la parola sconfitta in questo girone di ritorno. "Quella contro il Fabriano – analizza il tecnico – sarà una sfida diversa rispetto all’ultimo turno, affronteremo un avversario che cercherà di non concedere nulla e di non scoprirsi come è giusto che sia; perciò, dovremo essere pronti a proporre il nostro gioco, evitando di subire quel tipo di gol incassato negli ultimi impegni. dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni, perché è la chiave per andare avanti in campionato. Pertanto bisogna essere attenti in ogni situazione".

d. p.