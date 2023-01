I rossoblù iniziano il ritorno con il Marina "C’è curiosità sulla squadra rinnovata"

"Siamo molto curiosi di vedere come è stata rifatta la Sangiustese". Fabio Roscioli, dirigente della società rossoblù, parla della partita interna contro il Marina, penultimo in classifica, che si spera possa dare il via a un nuovo ciclo. "L’obiettivo – spiega – è fare registrare un cammino più continuo nella seconda parte di stagione. Oggi ci attende una gara da non sottovalutare perché dall’altra parte troveremo un avversario motivato dal pareggio colto a Macerata, che può contare su un tecnico esperto e preparato come Fenucci. Per loro si tratta di una gara delicata non potendosi permettere altri passi falsi".

La Sangiustese è stata attiva nel mercato ridisegnando la formazione. "Siamo fiduciosi – dice Roscioli – e consapevoli dell’importanza del match, conquistare i 3 punti è importante sotto più punti di vista". Sono tutti disponibili, solo il centrocampista Loviso non è ancora al top, il giocatore reduce da un infortunio, si è allenato con i compagni ma non ha ancora i 90 minuti sulle gambe.