I tifosi al fianco dei biancorossi "Ragazzi, tirate fuori gli artigli"

A partire in pullman per Milano saranno una quarantina di tifosi: alle 10 da Macerata (parcheggio superiore Oasi) e alle 10.30 da Civitanova (parcheggio Eurosuole Forum). Inoltre, con i mezzi propri raggiungeranno il capoluogo lombardo almeno un’altra ventina di sostenitori biancorossi. Partono tutti con l’orgoglio e lo spirito battagliero che da sempre li contraddistingue. "Sarà una sfida difficile, ma non impossibile – dicono i tifosi di Lube nel cuore –, servirà una prova da vera Lube. Fuori gli artigli, noi ci crediamo". Insomma, la formazione cuciniera non sarà sola nella bolgia milanese. Chi resta può seguire il match in diretta su Rai Sport (telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta) oppure live tv streaming su volleyballworld.tv. Inoltre, Radio Arancia Network trasmetterà il match in diretta con la radiocronaca di Gianluca Pascucci, mentre aggiornamenti live saranno garantiti sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Infine, sintesi televisiva lunedì alle 21 su Arancia Television (canale 98 digitale terrestre), replica martedì alle 14 e mercoledì alle 19.

Da ultimo alcuni dati statistici. In stagione le due squadre si sono già affrontate sei volte, dividendosi equamente vittorie e sconfitte. Nelle file dei cucinieri sono ex di turno il centrale francese Chinenyeze a Milano nel 2021-2022 e il palleggiatore Sottile a Milano nel 2015-2016. Sono a caccia di record Alex Nikolov, giunto a –24 punti dai 400, Marlon Yant Herrera, a –23 dai 300 e Ivan Zaytsev a –34 punti dai 400. Arbitrano l’incontro Mauro Goitre di Torino e Rossella Piana di Modena.