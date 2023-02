I tifosi biancorossi saranno al fianco del team di Blengini

Ci sarà il gran pienone sabato al PalaEstra. Il presidente dei toscani Giammarco Bisogno ha chiesto l’affluenza in massa e a riempire la struttura ci penseranno anche i tifosi biancorossi. I Predators sono pronti a sostenere i campioni d’Italia in Toscana nel recupero dell’ottava di ritorno, gara rinviata per lo sciame sismico che aveva colpito la città del Palio. Un gruppo di supporters raggiungerà Siena con mezzi propri e in pullman, per le partenze il raduno sarà il parcheggio del palas sabato alle 14, oppure 14.30 nel parcheggio superiore del supermercato Oasi a Macerata. La trasferta cade sei giorni dopo l’incontro che ha fatto registrare il top di presenze stagionali per un impegno casalingo dei ragazzi di Blengini. Da ieri frattanto è partita la prevendita online dei biglietti per l’ultima uscita interna di regular season, in programma sabato 4 marzo (ore 18) contro l’Allianz Milano. La successiva partita all’Eurosuole Forum sarà il ritorno di Champions con l’Halkbank il 15.

an. sc.