"I tifosi dell’Urbis Salvia non sono sessisti"

"La società Urbis Salvia ritiene ingiusto e offensivo che i suoi tifosi siano stati apostrofati come sessisti". È quanto scrive il presidente del club Luca Tronelli dopo che il giudice sportivo ha comminato una multa di 500 euro "in quanto – si legge nella motivazione – alcuni sostenitori hanno rivolto durante tutta la gara espressioni irriguardose e di stampo sessista all’indirizzo dell’arbitro". Il presidente precisa che "in realtà i nostri tifosi hanno solo contestato la decisione arbitrale di assegnare un rigore ai locali poiché l’arbitro era più di 30 metri distante dal “contatto” avvenuto fra il difensore e l’attaccante senza che né quest’ultimo né i suoi compagni di squadra avessero chiesto il penalty. La contestazione non aveva nulla a che fare con discriminazioni di tipo sessista. Se multa si deve pagare non riteniamo sia da imputare a frasi ingiuriose di ordine sessista, ma a proteste che avvengono in tutti i campi quando il tifoso ritiene che l’arbitraggio abbia compromesso l’esito di una gara".