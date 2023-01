"I tifosi hanno fiducia nella Lube dei giovani"

Tre anni dopo l’ultima volta, torna questa sera la cena-festa "natalizia" di Lube Nel Cuore, il feudo più caldo e creativo della tifoseria biancorossa. Alle 20.30 all’hotel Cosmopolitan di Civitanova andrà in scena "We are young, we are strong", conviviale che vedrà la partecipazione anche dei giocatori, dello staff tecnico e dei dirigenti del club. Ne abbiamo parlato con la presidentessa di Lnc, Giuliana Grifantini, indaffarata con gli ultimi preparativi.

Quest’anno nuova location per la consueta cena-galà, ma a giudicare dalle premesse sarà un’altra festa piacevolissima.

"Sì, abbiamo avuto numerose adesioni e la sala del Cosmopolitan sarà affollata. In passato l’avevamo allestita al ristorante Orso che però ha dovuto chiudere. Siamo certi che al Cosmopolitan ci troveremo benissimo, non solo la struttura è assai conosciuta, ma è anche vicina al mondo del volley. Ha già ospitato varie iniziative della Lube (comprese anche conferenze di presentazione di nuovi giocatori ndc) e inoltre alloggiano lì le squadre avversarie quando devono giocare all’Eurosuole Forum".

Una serata di sorprese ma ci saranno anche tiratine d’orecchie alla squadra dopo l’uscita di scena dalla Coppa Italia?

"Le sorprese ovviamente non le sveliamo. No, non ci saranno invece critiche o tiratine. Lo spirito della cena è quello della festa ed anzi la serata va a dimostrare e ribadire quanto siamo vicini ai giocatori e li sosteniamo. Peraltro in passato abbiamo allestito cene anche in periodi decisamente più complicati".

D’altra parte l’appuntamento di questa sera è particolarmente atteso dopo che la pandemia non aveva permesso di organizzare la tradizionale festa di Natale dal 2020.

"Vero, fa un gran bell’effetto pensare a questa cosa, ci ritroveremo per conoscere meglio i giocatori, per scherzare e per farci gli auguri di buon anno, cosa quest’ultima che non si riusciva più a fare in presenza. Ovviamente visto il periodo natalizio e i colori della squadra, nonché simbolo della passione di una tifoseria come la nostra, abbiamo invitato i partecipanti ad indossare qualche cosa di rosso".

A proposito di tifosi, quanti partiranno alla volta del PalaPanini per la partitissima di sabato?

"Abbiamo allestito un pullman a due piani, la riprova che abbiamo fiducia in questa Lube".

A Modena si sfideranno le due formazioni seconde in classifica, insomma fuori i secondi. La vincente diventerà la più accreditata antagonista e inseguitrice di Perugia?

"È senza alcun dubbio un confronto importante e non vinciamo là da un po’ (gara2 playoff 2021 ndc). Modena è sempre Modena, pertanto – conclude Grifantini, presidentessa di Lnc – sconfiggerla dà un gusto particolare".

Andrea Scoppa