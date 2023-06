I tifosi salvano la Ristopro Iscritta al campionato elite

Dopo la grande cavalcata con la finale palyoff sfuggita per un soffio contro la Luiss che ricordiamo alla fine è salita in serie A2, sembrava che il sogno di continuare a viaggiare nelle alte quote del basket svanisse per sempre. Invece, come un fulmine a ciel sereno, sabato pomeriggio la notizia dell’iscrizione al campionato di serie B d’Eccellenza è arrivata puntualmente e ha fatto il giro della città con il presidente Mario Di Salvo che sui social ha deciso di dare in anteprima la notizia che la Janus Fabriano Basket continuerà l’avventura nel mondo del basket che conta. In 10 giorni la risposta dei tifosi è stata eccezionale con ben 400 abbonamenti sottoscritti.

"Il 23 giugno 2021 abbiamo visto una città in festa – esordisce il presidente della Ristopro Janus Basket Fabriano –, il ritorno di Fabriano in Serie A con una festa durata per giorni. Una festa smorzata dall’avvento del covid e dalle sue restrizioni ma, nonostante ciò, una piazza stracolma di tifosi per esternare la gioia e l’attesa lunga anni e anni. È da questa coppa, da queste immagini, da questo traguardo che bisogna ripartire e continuare; soprattutto da questa passione… Passione che ha visto la sottoscrizione di 400 abbonamenti in 10 giorni e tante donazioni liberali per aiutare la causa".

"È vero – afferma il massimo dirigente della società cartaia – non abbiamo raggiunto l’obbiettivo numerico che ci eravamo prefissati ma abbiamo avuto dimostrazione di come in tanti hanno a cuore questi colori. Di come in tanti si sono attivati tramite amici, conoscenti, datori di lavoro per sostenere questa squadra. È tramite l’amore e la passione per la società che scaturisce da queste cose che può salire e crescere l’ambizione della Janus Basket Fabriano. Proprio da voi vogliamo ripartire ed è fondamentale che si attivi un movimento popolare, che in questi 10 giorni ha smosso tanto e tanto ancora può e deve essere fatto".

La Fabriano della palla spicchi ha bisogno dei tifosi per continuare a sopravvivere e soprattutto per poter partecipare e giocare in campionati importanti e risalire nella massima serie dopo la breve apparizione di un paio di anni fa. "In tal senso abbiamo in mente – continua Di Salvo – alcune iniziative da mettere in campo e l’anno che verrà sarà per avvicinare in maniera attiva e operativamente tanti di voi, dietro alla società. Adesso credo poco importi, la cosa più importante è la scelta che è stata presa, e l’anno prossimo scenderemo nuovamente in campo per difendere i colori di Fabriano in Serie B d’Eccellenza".

"Il nostro obbiettivo per la stagione 23-24 – conclude il Presidente – è che questo eco continui a rimbombare in città, con tanta più gente che coinvolga terzi o conoscenti per sostenere ancor di più la nostra Janus. Solo così si possono mettere le basi per rialzare questa coppa, senza pandemie e nel nostro Palaguerrieri... Tutti insieme, perché come slogan della campagna abbonamenti 20232024 "Solo insieme possiamo" e aggiungo: Perché questo è il sogno di tanti !".

Angelo Campioni