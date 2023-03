"I tre punti confermano quanto di buono fatto"

"Una vittoria importantissima che conferma quanto di buono stiamo facendo e centrando la terza vittoria consecutiva". Parla soddisfatto Paolo Passarini, tecnico dell’Aurora Treia, dopo la vittoria esterna a Potenza Picena. "Diamo seguito – aggiunge – alle ultime importanti vittorie e prestazioni, non pensiamo alla Civitanovese ma guardiamo solo a noi stessi e al campionato che stiamo facendo, approcciando ogni partita al meglio". Per il tecnico sono tanti gli aspetti migliorati nella stagione, ma in particolare uno gratifica di più Passarini. "La capacità di rimanere in partita nei novanta minuti e di giocare sempre allo stesso ritmo, senza mai accusare cali di concentrazione che in alcune partite potrebbero costare carissimo, senza pensare - conclude l’allenatore – agli avversari, al meteo o alle condizioni del campo ma imponendo il proprio gioco ovunque. È l’aspetto che di più è migliorato e dall’inizio della stagione ad oggi i risultati lo stanno testimoniando".

Marco Natalini