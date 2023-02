I tricolori ad Ancona sono organizzati dall’Anthropos

L’Anthropos Civitanova sta organizzando ad Ancona i campionati italiani paralimpici indoor di atletica e i campionati invernali dei lanci all’aperto della federazione Fispes, validi (questi ultimi) come prima tappa della Coppa Italia. È l’11ª volta di fila che il club presieduto da Nelio Piermattei orchestra i due meeting tricolori. Nuovo record degli iscritti con 351 partecipanti. Presenti molti "azzurri". In gara molti big dell’Anthropos: da Ndiaga Dieng a Raffaele Di Maggio, da Maurizio Vallone a Luigi Casadei e così via. Le competizioni sono cominciate ieri, tanto all’aperto quanto al chiuso, e si concluderanno nel primo pomeriggio di domani. Alcuni giorni fa l’Anthropos aveva organizzato a Porto Sant’Elpidio la prima prova dei campionati regionali di nuoto. Molto bene i tesserati del sodalizio civitanovese: triplo oro per Benedetta Maccioni, due ori e un argento per Andrea Rebichini, un oro e un argento per Mattia Nasini. Successi per la 4x100 mista e per la 4x50 stile libero. In una nota il presidente Piermattei ha espresso soddisfazione per gli exploit dei suoi nuotatori, ringraziando gli istruttori e i club che concorrono nella preparazione degli atleti: la Coop Acquarium, la Coop Il Grillo, il Centro Nuoto Macerata e l’Happiness di Loreto.