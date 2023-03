I viola a casa del Fabriano Cerreto Mariani: "Vogliamo sognare in grande"

"È l’ennesimo crocevia della stagione che ci dirà chi siamo e dove possiamo arrivare". Nico Mariani (foto), allenatore del Montefano, parla della sfida di oggi alle 16 in casa del Fabriano Cerreto contro un avversario alla ricerca di punti per risalire la china, ma anche i viola devono fare risultato perché in alta classifica è tutto da decidere tra chi vince il campionato e chi va ai playoff. "I ragazzi devono essere convinti dei propri mezzi e devono pensare in grande, se non dovessimo centrare il bersaglio più grosso ci concentreremo su altro". Ora l’attenzione è rivolta sul match di oggi. "Faremo una bella prestazione mettendo in pratica quanto dimostrato di sapere fare. Loro hanno giocatori di valore che dovremo limitare, ma siamo padroni del nostro destino. Sono straconvinto che ripetendo certe prove faremo risultato anche in trasferta dove abbiamo raccolto meno di quanto seminato. Ecco, è il momento di raccogliere per non avere poi dei rimpianti". È stata una settimana all’insegna dell’entusiasmo dopo la vittoria sull’Atletico Ascoli. "È stato un successo straordinario che dedichiamo a club e tifosi". La vetta è a 3 punti e le motivazioni sono altissime. "Sarebbe da sciocchi non averle quando c’è un paese e una società che credono in noi e noi dobbiamo fare di tutto verso chi non ci ha mai fatto mancare nulla".