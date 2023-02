I viola creano tanto, ma non battono il Gallo "È la strada per fare qualcosa di grande"

"È la strada per fare qualcosa di molto importante". Nico Mariani, allenatore del Montefano, ribadisce questo concetto dopo il pareggio interno con l’Atletico Gallo in cui i viola avrebbero meritato i 3 punti per quanto creato. "Sono soddisfatto della prova – aggiunge – e sono convinto che questo genere di prove porta a fare i risultati. Ricordo quando dissi negli spogliatoi quanto siamo forti dopo la sconfitta con la Sangiustese, da allora abbiamo infilato un’incredibile striscia. Dobbiamo credere in noi stessi, in ciò che facciamo per tagliare significativi traguardi". La prova contro l’Atletico Gallo è stata impeccabile, è mancato solo il gol. "È venuto meno quell’essere cinici come a Marina quando abbiamo creato le premesse per il gol. Oggi non ho niente da dire e do a tutti i ragazzi una pacca sulle spalle, una più grande a Matteo Palmucci la cui prestazione non è inficiata dal rigore sbagliato e sono certo che presto una sua giocata darà 3 punti al Montefano". Anche i viola sono alle prese con gli infortunati. "Stanno bene, la società mi ha messo a disposizione una squadra fortissima e un organico di valore che mi consente di fare diversi cambi di qualità. Ripeto, questa è la strada per fare qualcosa di molto importante". Solitamente tante società a inizio stagione partono con l’obiettivo della salvezza, mentre Mariani ha subito fissato nei playoff il traguardo. "Io sono partito per i playoff, in questo caso è troppo riduttivo pensare solo a salvarsi perché il Montefano è una società molto organizzata e la rosa è di valore. Sono andato via da Marina perché qui c’è la possibilità di fare qualcosa di più, altrimenti sarei rimasto dove ero".