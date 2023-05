Il 12 maggio luci su "Storie maledette del calcio"

Venerdì 12 maggio nell’Auditorium San Francesco di Borgo Marconi i riflettori alle 21.15 saranno puntati sul libro di Roberto Maida dal titolo "Storie maledette del calcio" Diarkos editore, prefazione di Ivan Zazzaroni e postfazione di Morgan De Sanctis. Nella sua opera, il giornalista del Corriere dello Sport narra in ordine cronologico ciò che videocamere e microfoni non hanno mai potuto raccontare, ovvero le tragedie più misteriose del calcio italiano arricchendole con testimonianze, inchieste e aneddoti. Bonus speciale per Diego Armando Maradona, unico straniero presente ma patrimonio dell’umanità. Per il primo incontro pubblico del suo volume Maida sarà intervistato da Alver Torresi e Marta Bitti.

Ingresso libero.