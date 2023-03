"Il big match è Appignanese-Elpidiense Cascinare"

Occhi puntati ad Appignano dove domani sarà di scena la capolista Elpidiense Cascinare che giocherà in casa della terza, è il match clou del turno di Prima categoria. "È una fase chiave. Se l’Elpidiense Cascinare dovesse vincere – riflette Maurizio Gagliardini, dirigente dell’Appignanese – farebbe un bel passo avanti verso la vittoria finale tagliandoci fuori dalla corsa per il primo posto. Invece tutto potrebbe rimanere inalterato per il Camerino, impegnato a Sarnano, che potrebbe fare affidamento sullo scontro diretto". Nelle zone d’alta classifica le squadre tengono un bel passo tanto che la quinta classificata potrebbe non giocare il primo turno dei playoff. "Al momento ci sono più di 10 punti di differenza e ciò rende ancora più appetibile la seconda piazza". E questo è anche un segnale ben preciso. "Da un lato indica l’equilibrio del girone ma anche che la classifica ha già un po’ delineato i valori in campo".

Non mancano di certo quei giocatori in grado di fare la differenza perché dispongono di maggiore qualità. "Ritengo che uno come Castellano faccia pendere l’ago della bilancia essendosi fatto sentire sotto rete. Noi purtroppo abbiamo perso per infortunio un paio di elementi che avrebbero potuto fare la differenza. In generale, scorrendo gli organici delle squadre si notano elementi dal maggiore tasso tecnico e ciò ha elevato la qualità del torneo". Tanti giocatori hanno preferito scendere di categoria e ciò ha di fatto elevato lo spettacolo. "Molti hanno effettivamente preferito scendere di categoria per il numero di under in Eccellenza e Promozione, chi temeva di giocare meno ha scelto la Prima categoria". Domani ci sarà anche il derby Montecosaro-Vigor Montecosaro che attira molto interesse. "È una delle partite più belle da vedere tra formazioni che potranno contare sull’appoggio di tanti e calorosi sostenitori. Non mancherà di certo lo spettacolo". C’è poi un altro campionato nel campionato ed è la lotta tra Cska Amatori Corridonia e Sarnano per evitare l’ultimo posto. "Sono due realtà che possono contare su elementi di valore e su organici che meriterebbero altre posizioni, ma a volte le stagioni si sviluppano in modo imprevedibile. Ci sarà da lottare fino alla fine sia sotto che nell’alta classifica".