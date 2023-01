"Il bilancio è positivo dopo la prima parte"

"Alla fine dell’andata mi sembra che il bicchiere sia mezzo pieno, ma siamo solo a metà cammino e possiamo ancora migliorarci" Giuseppe Santoni, allenatore del Potenza Picena, tira le somme senza perdere di vista la seconda parte di stagione. "Il motto rimane sempre lo stesso: testa bassa e pedalare". La squadra è reduce dal pareggio sul campo del Castel di Lama. "È stata – racconta l’allenatore – una partita maschia e decisa, in cui non ho condiviso la conduzione di gara dell’arbitro, a partire dall’espulsione di Dutto fino ad alcuni episodi". Si comincia a Matelica il girone di ritorno. "Si tratta – ammonisce Santoni – di una delle trasferte più difficili del campionato contro un avversario già forte che oltretutto si è ulteriormente rinforzato. È un Matelica che va a vele spiegate dopo l’importante vittoria sul Monturano, sappiamo che dobbiamo prepararci per bene a una gara ricca di insidie".