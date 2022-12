Il calciatore civitanovese Setola selezionato nella rappresentativa del Regno delle due Sicilie

Convocazione curiosa e bizzarra ma importante per il civitanovese Maykol Setola, il calciatore è stato selezionato per la prossima edizione degli Europei Conifa, vale a dire organizzati dalla Confederazione delle associazioni calcistiche indipendenti. Giocherà per Il Regno delle due Sicilie, sì proprio una compagine che si rifà allo stato che si dissolse sotto l’avanzata garibaldina, l’attuale Italia del sud. La Conifa è stata fondata nel 2013 ed è un organismo che rappresenta territori, etnie, regioni e minoranze senza un riconoscimento internazionale e quindi federazioni non affiliate alla Fifa. Conta quasi 60 federazioni membri suddivise in Europa, Africa, America, Asia e Oceania. Qualche altro esempio di squadre? Lapponia, Sardegna, Padania, ma anche Zanzibar, Tibet, Isola di Pasqua o Hawaii. Al di là della cosa tra il politico e il goliardico, Il Regno delle due Sicilie ha una federazione che vuole fare le cose per bene, tanto che tra i dirigenti figurano ex calciatori di A come Emanuele Calaiò e Fabiano Santacroce. Tecnico è Gennaro Iezzo, ex portiere. Come si è intuito, tutti di origine campana o comunque meridionale, anche Setola è nativo di Caserta ed ha i familiari in Campania. Trequartista classe 2001, ex Montefano ed ora sceso all’Academy Civitanovese per esigenze personali, Setola era stato notato al Torneo di Viareggio del 2019 dal presidente della federazione Massimo Amitrano che, non lo ha dimenticato. Saranno 12 le formazioni che parteciperanno alla fase finale di questi Europei in programma ad inizio giugno a Cipro del Nord, appunto riconosciuto come tale solo dalla Turchia.

Andrea Scoppa