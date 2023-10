Il calendario Primo big match alla terza giornata

Il nuovo formato dei playoff, con le serie equiparate e allungabili fino alla quinta gara, l’anno scorso ha prodotto spettacolo come non mai. Addirittura tutti gli accoppiamenti sono giunti alla "bella" tranne i quarti tra Trento e Monza. La regular season, senza nemmeno più il premio Champions per chi la conclude al primo posto, ha invece perso un po’ di importanza. Comunque per i big match i tifosi della Lube dovranno attendere poco: subito alla terza giornata infatti, domenica 5 novembre, i vice campioni d’Italia ospiteranno i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia. Il turno seguente, una settimana dopo, è in programma l’insidiosa trasferta in Lombardia contro l’Allianz Milano. Domenica 19 novembre nel 6° turno si va nel tempio del volley, al PalaPanini contro la Valsa Group Modena degli ex capitani Stankovic e Juantorena. I remake della finale scudetto contro l’Itas Trentino si terranno il 3 dicembre 2023 a Civitanova e nell’infrasettimanale del 14 febbraio a Trento. Finale di girone tosto con le gare contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza di Simon e soci e per chiudere la Rana Verona che riporta alla mente i quarti playoff della scorsa stagione.