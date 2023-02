"Il Camerino ha ridato entusiasmo alla sua gente"

"La più grossa vittoria è avere riportato entusiasmo nella gente di Camerino che ci segue con passione, nei bar si parla della squadra e c’è tanta attenzione nei nostri confronti". Andrea Tiburzi (foto), tecnico della leader Camerino, sottolinea uno degli aspetti più positivi della stagione in Prima categoria caratterizzata in testa dal braccio di ferro con l’Elpidense Cascinare. "Sbaglieremmo – aggiunge – se pensassimo di fare la corsa su di loro. Sono differenti le premesse: loro sono stati costruiti per il salto di categoria, noi siamo partiti per salvarci il prima possibile e magari accorciare le distanze dai playoff". Nell’ultimo turno la squadra camerte ha superato in classifica l’Elpidiense Cascinare. "Ci concentriamo sulle nostre gare senza pensare a cosa fanno gli altri". Il Camerino ha avuto un rendimento migliore in trasferta (25 punti in 10 gare) che in casa (20 punti in 8 gare). "Abbiamo fatto bene anche sul nostro impianto. Non c’è una ragione particolare per cui in trasferta abbiamo fatto così bene, anche perché giochiamo sempre nella stessa maniera. Il nostro è un campo piccolo e in sintetico, magari quelli più grandi e in erba si addicono meglio alle nostre caratteristiche".

Con 10 gol passivo la difesa del Camerino è la meno battuta assieme a quella della Settempeda. "Abbiamo una buona organizzazione difensiva e gli attaccanti sono i primi difensori". Però occorre avere equilibrio, e cioè non prendere gol ma anche farli e il Camerino ne ha messi a segno 31. "È fondamentale – spiega Tiburzi – perché si mantenga il giusto equilibrio avere un gruppo disponibile in cui tutti mettano al primo posto gli obiettivi di squadra su quelli personali". È un braccio di ferro in testa tra Camerino ed Elpidiense Cascinare. "Ma Appignanese e Settempeda hanno qualità e mezzi per inserirsi in questo contesto". Molti addetti ai lavori indicano l’Elpidiense Cascinare tra le favorite. "Ha giocatori che non centrano con questa categoria, è una squadra compatta e non è formata da soli solisti. L’ho vista come la più forte della Prima categoria".