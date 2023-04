Il capolavoro della Lube dei giovani Sesta finale scudetto consecutiva

CUCINE LUBE

3

ALLIANZ MILANO

1

CUCINE LUBE : Zaytsev 17, Chinenyeze 12, Nikolov 21, De Cecco 1, Anzani 6, Yant 15, Balaso (L), Garcia, D’Amico, Bottolo. N.E. Sottile, Diamantini, Gottardo, Ambrose. All. Blengini.

ALLIANZ MILANO: Mergarejo 15, Loser 15, Patry 10, Piano 5, Ishikawa 20, Porro 3, Pesaresi (L), Bonacchi, Vitelli, Fusaro, Lawrence. N.E. Colombo, Ebadipour. All. Piazza.

Arbitri: Cesare (Roma) e Zavater (Roma).

Parziali: 27-25 (33’), 25-22 (29’), 23-25 (28’), 27-25 (34’).

Note: spettatori 3.983; Lube battute sbagliate 22, ace 5, muri 6, ricezione 47% (perfetta 32%), attacco 51%; Allianz bs 23, ace 4, muri 7, 58% (25%), 49%.

di Andrea Scoppa

La Lube giovane è già grande. Gara5 finisce in tripudio all’Eurosuole Forum tutto esaurito, Civitanova batte Milano 3-1 e conquista la sesta finale scudetto consecutiva. Ci sono 12 club in SuperLega ma nell’ultimo atto c’è sempre la Lube, mai come stavolta in modalità impresa e sorpresa dopo il ringiovanimento estivo. Anzi quasi fiabesco considerato che gli ultimi 2 punti li ha fatti proprio il più giovane. La seconda "bella" vinta in questi playoff, contro un’Allianz uscita a testa alta confermandosi assai scorbutica (caduta due volte solo ai vantaggi), garantisce ai ragazzi di Blengini la futura Champions e da lunedì a Trento via alla finale tricolore. Dopo 4 edizioni contro Perugia, è l’Itas infatti la sfidante, i dolomitici hanno battuto in rimonta 3-1 la Piacenza degli ex (e vecchietti) biancorossi...

Primo set. In un palas infuocato come calore e come colore, gara5 è intensa e di nervi come si sapeva. Abbondano subito le difese fuori campo e, pur non avendo Patry, l’Allianz resta in scia, quindi l’errore dai 9 metri di Piano regala il 23-21. Mergarejo di pipe fa -1 e Ishikawa impatta 24. Porro va lungo al servizio, Loser manda ai vantaggi. Si va avanti finchè Patry non attacca lungo e Mergarejo si becca il muro di Nikolov. Stavolta l’approccio è giusto.

Secondo set. I ragazzi di Piazza sbagliano tante battute (7), la Lube scava il 12-9 e, non concedendo break, va sul 20-16. L’Allianz si affida al servizio di Ishikawa e riesce a ricucire -1, salvo dormire poi su Zaytsev. Pochi palloni fanno la differenza in una "bella"... Nikolov mette giù il 23-21, l’invasione regala il set ball, Chinenyeze fa 2-0.

Terzo set. Patry si è svegliato e spinge gli ospiti 8-12, poi è duello Zaytsev-Ishikawa con Milano avanti 1-2 punti. Chinenyeze non passa per il pari a 23 e Mergarejo ne approfitta per il 22-24,poi Zaytsev sbaglia il servizio.

Quarto set. Due ace di fila di Yant fanno esplodere il palas per il 10-5. Milano però è dura a morire e pian piano si riavvicina. Ancora con Porro al servizio, mirando Yant, trova pure l’aggancio a 21. Sul 23-23 Piano si divora il set ball e fornisce il 24-23, Ishikawa annulla. Ancora vantaggi, che emozioni. Proprio il più baby, Nikolov, prima schiaccia una diagonale clamorosa, poi fa festeggiare di ace.