Il caso. Un’estate caratterizzata da corsi e ricorsi Adesso il via dei campionati è a rischio rinvio

È un’altra estate di corsi e ricorsi, pronti a sconvolgere composizioni dei gironi e date d’inizio dei campionati. Adesso ci si è messo anche il Collegio di Garanzia del Coni che ha rigettato i ricorsi di Foggia, Siena e Reggina, le ultime due escluse dal Coni dai rispettivi campionati di C e B, ma ha accolto quello del Perugia contro il Lecco. Perugia da ripescare in B e Lecco senza un domani. Il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Perugia accendendo così il contenzioso legale che si protrarrà nelle prossime settimane, prima accedendo al Tar, udienza il 2 agosto, e di seguito al Consiglio di Stato, udienza il 29 agosto. Ecco che C e B ora si trovano senza essere in grado di compilare gironi e calendari. Al momento, un’ipotesi di girone B vedrebbe la Recanatese assieme a Virtus Entella, Sestri Levante (che gioca a Carrara), Arezzo, Carrarese, Lucchese, Pontedera, Gubbio, Olbia e Torres (se la Lega Pro non cambia destinazione alle sarde), Vis Pesaro, Fermana, Ancona, Spal, Cesena, Rimini e una tra Atalanta under 23 e Juventus Next Generation. Sono 17 squadre, cui potrebbe aggiungersi il Fiorenzuola a nord (dipende dal numero di squadre nel girone A), e il Monterosi (che gioca a Teramo) e il Pineto a sud. Se la ripescata fosse il Piacenza, allora l’Alessandria potrebbe scendere nel girone B e il Pineto nel C. Sempre che, poi, il Lecco non venga riammesso in sovrannumero in C per meriti sportivi.