Il Castelfidardo frena a Filottrano, pari con la Sangiustese: 0-0 nell'Eccellenza Marche

CASTELFIDARDO

0

SANGIUSTESE VP

0

CASTELFIDARDO: Elisei, Morganti, Fabbri, Nacciarriti L., Imbriola, Rotondo, Kurti (33’ st Fossi), Miotto, Piazze (28’ st Nanapere), Nacciarriti E., Braconi. Panchina: Schirripa, Coppi, Pedini, Catalani, Graciotti, Cannoni, Camara. All. Giuliodori.

SANGIUSTESE VP: Shiba K., Marini, Tombolini (14’ st Orlietti), Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, Monachesi, Sfasciabasti, Ouedrago (28’ st Lattanzi), Proesmans, Trillini (14’ st Shiba H.). Panchina: Cingolani, Ferrari, Morresi, Sauchelli, Minella, Del Gobbo. All. Bolzan.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Niente aggancio alla vetta per il Castelfidardo che scende anche dal podio dell’Eccellenza. La squadra di Marco Giuliodori non va oltre lo 0-0 contro la Sangiustese Vp dove non mancano gli ex in campo e in panchina. I fidardensi al San Giobbe comandano il gioco non riuscendo però a essere precisi nell’ultimo passaggio. Un punto che serve ai locali per allungare la striscia positiva e agli ospiti per tornare a muovere la classifica. Nello scorcio iniziale qualche protesta biancoverde per un atterramento di Piazze in area rossoblù non ravvisato dall’arbitro, poi la prima mezz’ora scorre via senza scossoni con i biancoverdi che si fanno preferire sul piano del palleggio, mentre gli ospiti giocano di rimessa. Avvio di ripresa che segue la falsariga del primo tempo: al 18’ primo tentativo ospite con il colpo di testa del neo entrato Shiba che chiama Elisei alla presa alta. Al 20’ esulta Piazze per un gol messo a segno da due passi, ma l’assistente aveva già alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco. Omiccioli ci prova da piazzato, ma Elisei blocca in due tempi. Appena passata la mezz’ora Enrico Nacciarriti tenta la botta dalla distanza ma Shiba è attento. Omiccioli su punizione sfiora il gol. Forcing Castelfidardo nel finale, ma per la formazione di Giuliodori non arriva il gol. Finisce 0-0. Il Castelfidardo, ancora imbattuto, scende in quarta posizione e domenica affronterà la seconda partita casalinga di fila ospitando il Montefano. La Sangiustese sale a quota quattro punti e nel prossimo turno riceverà la visita del Monturano.