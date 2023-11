Il Castelfidardo si morde i gomiti. Maceratese: pari in ’zona Pagliari’

Maceratese

MACERATESE: Gagliardini 7; Iulitti 5,5 (22’ st Chimezie 5,5); Sensi 6, Strano 5,5, Martedì 5 (1’ st Luciani 6,5); Tortelli 5,5 (1’ st Massei 5,5), Pagliari 5,5; Di Ruocco 5,5 (1’ st D’Ercole 6), Perri 5,5, Minnozzi 6, Cirulli 5 (22’ st Mancini 6,5). All. Pagliari.

CASTELFIDARDO: Schirripa 5; Morganti 6 (27’ st Pedini 6), Rotondo 6, Fabiani 6, Fabbri 6,5; Cannoni 6,5 (44’ st Nacciarriti L. ng), Nacciarriti E. 6 (27’ st Guella 6), Miotto 6; Kurti 6,5; Piazze 5,5 (35’ st Andreucci ng), Nanapere 6,5 (17’ st Braconi 5,5). All. Giuliodori.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro.

Reti: 30’ pt Kurti, 45’ st Mancini.

Note: spettatori circa 500; ammoniti Tortelli nella Maceratese, Nacciarriti E. e Fabbri nel Castelfidardo; angoli 6-4.

Ancora una volta la Maceratese va a segno nel finale, evitando così la sconfitta interna contro un ottimo Castelfidardo. Il gol di Mancini è arrivato, infatti, al 45’ della ripresa (quindi in piena ’zona Pagliari’) e salva l’imbattibilità del mister biancorosso, anche se non fa fare passi avanti in classifica. All’opposto il Castelfidardo esce dal campo masticando amaro per un successo sfuggito di mano per un clamoroso errore del proprio portiere, quando ormai sembrava che i biancoverdi avessero firmato l’impresa. Il risultato è comunque giusto: primo tempo di marca ospite, ripresa all’insegna dell’arrembaggio biancorosso. La Maceratese si schiera con soli due centrocampisti e in quella zona gli ospiti hanno spadroneggiato nella prima frazione. Se si aggiunge la giornata no di Iulitti, Tortelli e soprattutto di Martedì (incapace di marcare il pericolosissimo Nanapere) e Cirulli (irrilevante il suo peso offensivo) si capisce perché i castellani hanno meritato di andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa Pagliari ha rapidamente operato diversi cambi (decisivo quello di Luciani, che ha reso inoffensivo Nanapere, poi sostituito, e positivo anche quello dell’intraprendente D’Ercole) e le cose sono andate meglio, anche se con pochissime conclusioni a rete, e al tirare delle somme il pareggio è meritato. Un’ultima annotazione: Gagliardini è stato il migliore in campo e questo la dice lunga su molte cose da rivedere tra i biancorossi.

Cronaca. Al 16’ la prima occasione è per Nanapere che da buona posizione colpisce l’esterno della rete. Al 21’ un avventato rinvio di Strano sull’accorrente Nacciarriti provoca una pericolosa carambola e ci vuole tutta la reattività di Gagliardini per evitare la beffa. Al 30’ passano gli ospiti: Martedì lascia Nanapere colpevolmente solo, la sua conclusione è respinta da Gagliardini, ma finisce sui piedi di Kurti che dal limite fa centro. Al 36’ ancora Kurti pericoloso, Gagliardini sventa l’insidia.

Ripresa. All’8’ palla gol per i biancorossi: su cross dalla destra Minnozzi di testa impegna severamente Schirripa, che devia in angolo. Da quel momento è assedio biancorosso, ma con poche conclusioni. Al 45’ punizione di Minnozzi, il pallone è preda di Schirripa, che però incredibilmente se lo lascia sfuggire di mano, Mancini ringrazia e firma il pareggio.

Mario Stoccuto