Il centrale Menghini: "Sabato sarà decisiva"

Per la Cluentina la realtà si avvicina al sogno. I piediripensi hanno messo a segno il secondo successo interno di fila, completando contro il Casette Verdini un trittico durissimo (Aurora e Civitanovese) che ha comunque fruttato 6 punti insperati. Come l’anno scorso si sta costruendo la salvezza a Collevario. Il centrale Marco Menghini, bravo sabato a bloccare bomber Ulivello, si gode una vittoria che probabilmente un mesetto fa non sarebbe arrivata, tanto più con diverse assenze: "Stiamo ritrovando il nostro modo di stare in campo e di giocare, non volevamo uscire con un solo punto, anche perché potevamo stare 2-0. Avremmo dovuto chiuderla 11 contro 10, ma siamo stati bravi a reagire dopo il pari nonostante pochi minuti rimasti". Sabato a Monterubbiano l’ultimo scontro diretto (locali a +2), poi ospiterete Centobuchi che potrebbe essere certo del terzo posto. Sabato quindi più difficile e decisiva? "Credo che sarà determinante, recupereremo varie pedine".

Andrea Scoppa