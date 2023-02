Il Chiesanuova cambia tecnico: via Giacometti, c’è Mazzaferro

Era nell’aria e ieri all’ora di pranzo è diventato ufficiale l’esonero di mister Giacometti. In serata poi il Chiesanuova ha reso noto di aver affidato la squadra ad Andrea Mazzaferro. Il nuovo tecnico, in verità un amico ritrovato dato che si era già seduto sulla panchina biancorossa nel campionato 2019-2020 (anche lì subentrando a gennaio) di Promozione, ieri ha diretto il primo allenamento. Classe 1966, un passato in Eccellenza a Trodica e Cingoli, Mazzaferro da giocatore è stato mediano con una carriera nei professionisti iniziata nel 1982: ben 148 le presenze nella serie cadetta tra Barletta e Taranto. L’esordio ufficiale alla guida del Chiesanuova lo farà domenica a Villa San Filippo con il Valdichienti. Intanto Giacometti si è congedato scrivendo un post sulla pagina Facebook del club: "Ho trovato un ambiente familiare e conosciuto tante persone genuine, sanguigne, oneste (alcune forse un po’ meno, ma per me hanno più importanza le altre). Ho ricevuto attestati di stima per il rapporto umano creato e questa per me è la cosa più importante. Mi dispiace dover andare via dopo tre sconfitte strane, di misura, contro le prime della classe. Mi rincuora che, ad oggi, la squadra sarebbe salva con un match in meno. Ringrazio il presidente, la società, lo staff, i giocatori, il Bim Bum Bar e i ragazzi dei Crossroad".