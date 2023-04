Il Chiesanuova mette a segno il colpaccio Per il Fabriano Cerreto situazione disperata

CERRETO

0

CHIESANUOVA

2

CERRETO (3-5-2): Bruni; Stortini (11’ st Carmenati), Lucarino, Carnevali; Mulas; Barilaro, Nunzi (27’ st Franconi), Magnanelli, Grezzana (11’ st Gabrielli); Capristo, Bezziccheri. All. Destro

CHIESANUOVA (4-1-4-1): Zoldi; Corvaro (15’ st Molinari), Canavessio, Lapi, Iommi; De Cesare 45’ st Wolhein); Salvucci (42’ st Farroni), Morettini (29’ st Rapaccini), Bonifazi, Mongiello (38’ st Pasqui); Tittarelli. All. Lupetti

Arbitro: Chiarotti di Macerata

Reti: 10’ st Canavessio, 33’ st Tittarelli

Note: Spettatori 300. Ammoniti: Morettini, Zoldi. Recupero 1’ pt, 6’ st.

Niente da fare per il Fabriano Cerreto che, di fronte al pubblico amico, esce sconfitto dal Chiesanuova decisa e determinata ad uscire dalla zona play-out. La squadra locale sembra aver smarrito la via della vittoria e ad una giornata dal termine è terz’ultima in classifica. Primo tempo molto spumeggiante con le due formazioni che hanno giocato in certi momenti un buon calcio poi, nella ripresa, il Fabriano Cerreto, dopo aver fallito l’1 a 0 con Bezziccheri viene punito dagli avversari con due gol. Inizio molto blando con il Fabriano che va vicino al vantaggio al 18’ con Carnevali che, da buona posizione sbaglia la conclusione. Il Chiesanuova non sta a guardare, si getta in avanti, ma viene bloccata da una buona difesa. Nella ripresa i locali al 4’ sbagliano il vantaggio con Bezziccheri che, dopo aver seminato scompiglio in area ospite si fa anticipare al momento del tiro dal portiere. Scampato il pericolo gli ospiti si gettano in avanti e al 10’ passano in vantaggio: angolo di Mongiello mischia in area e Canavessio e il più lesto a mettere la palla in rete (0-1). Il Fabriano prova a reagire ma gli ospiti non si fanno sorprendere e al 33’ sull’ennesima ripartenza raddoppiano: Molinari s’invola sulla sinistra, mette la palla al centro dove Tittarelli svetta più in alto del difensore e batte l’incolpevole Bruni (0-2). Angelo Campioni