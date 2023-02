Il Chiesanuova non è più solo difesa: "Lo stadio di Jesi ci porta benissimo"

Il calcio è strano: a Jesi il Chiesanuova aveva conquistato l’Eccellenza e tornato a Jesi domenica vi ha conquistato la vittoria più roboante. E’ stato firmato dalla matricola l’unico blitz di giornata, un 1-4 clamoroso considerando la differenza di blasone e nei valori tecnici, con la Jesina che aveva 11 punti in più e aveva perso solo una volta in casa. Per il presidente Luciano Bonvecchi un successo bello per prestigio e classifica (squadra dodicesima a una sola lunghezza dalla salvezza diretta): "Siamo entusiasti, venivamo da un periodo un po’ grigio anche complici alcuni episodi arbitrali e avevo pungolato la squadra. Questo blitz invece cancella i dubbi che magari ci erano venuti, ribadisce la bontà delle scelte fatte nella costruzione della squadra". Al netto degli svarioni locali, 4 gol confermano la metamorfosi della squadra con Mazzaferro. Una volta Chiesanuova era sinonimo di difesa, invece ora è il secondo attacco: "Sì, è una novità che fa piacere, ma dovremo comunque migliorare la fase difensiva". Qualcuno scherzando dice che dovreste giocare sempre al "Carotti", tanto a Chiesanuova non si può e a Treia si fa fatica. "Indubbiamente ci porta benissimo. A tal proposito devo ringraziare la Jesina che ha consentito ai nostri tifosi di prendere posto nella tribuna coperta".

Andrea Scoppa