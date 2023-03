Il Chiesanuova non può sbagliare contro l’ultima

Il Chiesanuova dovrà sudarsi la vittoria come sempre, ma alle 15 arriva quella più facile di tutte, ovvero il Porto Sant’Elpidio che è ultimo e non ha mai vinto in 23 gare. Vincere è imperativo. L’appuntamento è sul sintetico del "Capponi" di Treia, impianto che dal nuovo anno sta ospitando le uscite interne dei biancorossi e che, proprio due settimane fa, li ha visti raccogliere il primo punto. I ragazzi di Mazzaferro mirano al successo sfata-tabù e si presentano in grande spolvero dopo il pari con la Forsempronese e soprattutto la micidiale impresa di Jesi, il blitz 1-4. L’avversario come detto è il fanalino di coda d’Eccellenza, ultimo con appena 5 punti, peggior attacco, peggior difesa con una media di oltre 2 reti incassate a match e finora capace di acciuffare solo un pari su 11 prove esterne. Attenzione però perché non solo il gruppo di Palladini non è ancora spacciato, distante 7 punti dal Marina (anche se poi va considerata la regola delle 10 o più lunghezze dal quint’ultimo posto occupato proprio dal Chiesanuova a quota 27) ma domenica Titone e compagni hanno saputo fermare sull’1-1 uno squadrone come l’Azzurra Colli. Questo pomeriggio il Chiesanuova deve solo evitare di prendere sottogamba l’impegno: sarebbe troppo grave farlo considerando che vanta parecchi veterani. All’andata finì 2-5 e un’altra vittoria sarebbe ancor più pesante ricordando che il turno prevede lo scontro diretto tra il Castelfidardo e la Maceratese, le compagini dietro e avanti in classifica: stasera il Chiesanuova potrebbe ritrovarsi fuori dai playout. Mazzaferro ha Lapi squalificato e Morettini indisponibile, per il resto tutti a disposizione.

Andrea Scoppa