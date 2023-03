Il Chiesanuova ospita il Gallo e vuole cancellare il passo falso con il Marina

Terz’ultima uscita casalinga per il Chiesanuova che alle 15 riceve l’Atletico Gallo. Scrivere che il sogno è "spennarlo" è facile, riuscirci ben più complicato. Al "Capponi" di Treia finalmente diventato amico al 5° tentativo, i biancorossi tornano in campo dopo la batosta col Marina, il 3-0 che ha rappresentato il primo ko con Mazzaferro e la sconfitta più netta finora. Di fronte avranno una squadra assai attrezzata, la terza forza di Eccellenza con 40 punti, 2 in meno della Forsempronese e 4 di un Atletico Ascoli che questo pomeriggio rischia a Montefano. Il gruppo di Mariotti gioca a viso aperto, gestisce poco e non si accontenta come testimoniano le 11 vittorie (primato con l’Ateltico Ascoli) ma anche le 7 battute d’arresto, non poche. I pesaresi nell’ultimo mese hanno saputo stendere big come la capolista e domenica l’Azzurra Colli 2-1, tuttavia hanno anche perso contro Fabriano Cerreto o Sangiustese, rivali dirette del Chiesanuova. Un aspetto quest’ultimo che può essere beneaugurante assieme al basso rendimento esterno, appena 12 punti in 12 incontri. Il Chiesanuova si presenta 12° con 30 punti e naturalmente desideroso di fare punti per la salvezza o per staccare il Marina che ieri ha pareggiato. A motivare ulteriormente il team anche la battuta d’arresto 2-1 d’andata patita nel finale. Mazzaferro non avrà Lapi squalificato e nella difesa a 4 dovrebbe optare per Canavessio e Monteneri centrali. Bisognerà fare attenzione alle palle inattive, punto debole ultimamente (e domenica il Gallo vi ha segnato entrambi i gol).

Andrea Scoppa