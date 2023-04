Il Chiesanuova si gioca la salvezza sul campo del Fabriano Cerreto

Il Chiesanuova si è fermato solo a Pasqua e Pasquetta e, dopo la partitella in famiglia di sabato, da martedì ha ripreso gli allenamenti in vista di domenica e di un penultimo round di Eccellenza che potrebbe essere di grande festa. Si ricomincia dopo la sosta e domenica alle 16.30 (cambia l’orario) i biancorossi saranno di scena in casa del Fabriano Cerreto per una sfida chiave nella bagarre salvezza, ospiti quint’ultimi con 33 punti e locali terz’ultimi a 25. Un crocevia dunque, perché bisognerà fare i conti con la fame di punti dei cartai di Destro che devono scuotersi dopo 4 ko di fila, però la trasferta è potenzialmente storica. L’eventuale blitz infatti, qualora il Castelfidardo che insegue a 31 punti e il Marina penultimo a 21 non dovessero vincere (hanno trasferte dure, rispettivamente con l’Atletico Ascoli primo e l’Atletico Gallo terzo), significherebbe salvezza aritmetica con un turno di anticipo pur restando al 12° posto. Il gruppo biancorosso, senza allenatore dopo la separazione con Mazzaferro e di fatto guidato dal centrale Monteneri, è al completo avendo ritrovato anche Morettini. Il mediano ha superato l’operazione al setto nasale fatta a fine febbraio.

Andrea Scoppa