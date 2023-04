Il Club Vela Portocivitanova ha poca fortuna in Spagna

Poca gloria per i 4 prospetti del Club Vela Portocivitanova in gara nei giorni scorsi a Cadice ai campionati europei giovanili della classe Ilca 4 (ex Laser 4.7). Nel tabellone maschile, che è stato dominato dagli italiani (monopolizzati i primi 4 posti della classifica), Francesco Luzi s’è piazzato 56° su 225 concorrenti. Era partito bene ma poi s’è perso strada facendo. Di positivo c’è che è comunque riuscito a qualificarsi alla Gold Fleet. Andamento inverso per Federico Spagnoli che, approcciatosi male al punto da essere relegato nella Silver Fleet, s’è riscattato nel finale con un 1° e un 2° posto nella "flotta d’argento". Alla fine s’è piazzato 92° assoluto. In Spagna hanno regatato anche due ragazze del Cvp. Cecilia Belletti ha chiuso al 33° posto (terza fra le italiane) su 166 laseriste. Gold fleet anche per lei, con un calo nelle regate di finale rispetto a quelle di qualificazione. L’unica under 16 del quartetto civitanovese, Maria Chiara Fuligna (allenata anche lei da coach Giacomo Sabbatini, ndr), ha strappato il 96° rango, dodicesima della Silver Fleet. Nella classifica riservata alle Under 16 (le più giovani della compagnia) ha figurato 23ª su 55.