Il coach di casa: "Non è il nostro miglior momento"

Iniziata con la bella scenografia dei telefonini accesi in un palas al buio, la gara stavolta termina con soli applausi per i campioni d’Italia. Nessun fischio dai quasi 2700 spettatori, record stagionale. Tra i presenti anche Grbic (ct della Polonia) e l’ex Wijsmans. A fine match coach Blengini analizza: "Il risultato è chiaro, nello sport raramente chi non merita vince. Non siamo nel nostro miglior momento, comunque abbiamo lottato. Il problema è sempre la ricezione che condiziona la continuità del cambio palla. Stasera nella fase break, muro-difesa soprattutto, abbiamo fatto buone cose, però abbiamo faticato a chiudere i punti. Loro hanno attaccato meglio le palle col muro schierato". Forse mai aveva vissuto un periodo così alla Lube, è più arrabbiato o sfiduciato? "Non lo so se avevo già subito 3 stop di fila, comunque un allenatore deve sempre dare l’esempio e mandare il giusto messaggio alla squadra. E’ giusto parlare di crisi". I ragazzi stanno cercando di percorrere una strada di buchi e sassi con grandissimo impegno, oggi siamo rimasti uniti e mostrato più resistenza. Sapevamo che avremmo incontrato problemi con la ricezione, purtroppo per vincere occorre fare meglio". Dall’altra parte il fanese Angelo Lorenzetti si gode la vittoria, speciale perchè in un campo spesso tabù e perchè mette fine ad un periodo no di due ko. "Abbiamo giocato bene, sono soddisfatto, anche in battuta abbiamo messo in difficoltà la Lube pur provando una cosa per noi inusuale con il servizio corto". Vero che lascerà Trento? Voci dicono per Civitanova? "Per adesso sono disoccupato. Nella vita non mancano amarezza e ingratitudine ma da parte mia per Trento c’è più amore di prima".

Andrea Scoppa