"Il Comune stia più vicino al club"

"La stagione altalenante – scrivono i componenti della Curva Just – ci ha visto festeggiare 100 anni di gloriosa SS Maceratese 1922. Avremmo preferito più partecipazione dall’amministrazione comunale. Speriamo di vedere maggiore azione nel trovare forze economiche una volta portato a termine il "progetto riqualificazione stadio Helvia Recina". Sarebbe ridicolo concedere alla città uno stadio da categorie professionistiche, per poi lasciare la Maceratese nel dimenticatoio del dilettantismo. Ringraziamo giocatori, mister e staff per l’impegno e per la salvezza, ma la città e la storia del club meritano molto di più. Ci auguriamo che la società tragga insegnamento dalla esperienza fatta e non smantelli il gruppo, nuovamente, o peggio ancora chiami figure divisive. Invitiamo tutti a venire colorati domenica. Ritrovo al Bar Due Fonti alle 15.30, per raggiungere in corteo i nostri amati gradoni".