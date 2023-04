Il Consiglio direttivo fa slittare gli spareggi a giovedì 11 maggio

Lo slittamento dei playoff, prima considerata solo un’eventualità seppur probabile, è diventata una certezza nel pomeriggio di ieri, con la decisione assunta dal Consiglio direttivo straordinario della Lega Pro che si è riunito con il coordinamento del presidente Matteo Marani. Si partirà dunque giovedì 11 maggio dopo la fissazione dell’udienza all’8 maggio da parte del Tfn, Tribunale federale nazionale e a questo punto, considerata anche la recidiva, il Siena potrebbe addirittura rischiare 6 punti di penalizzazione. "Ci si è trovati nella condizione – scrive la Lega – di dover assumere questa decisione decidendo di costituirsi in giudizio insieme a tutte le associate a tutela della propria immagine e credibilità confidando nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi". Tradotto in soldoni: finalmente nei prossimi giorni si arriverà alla classifica definitiva di questo tormentato girone B dove si è alle prese anche con il caso relativo all’Imolese e si conosceranno poi ufficialmente gli abbinamenti.

Da un’ottica prettamente tecnica sarà davvero una vera ri-partenza, considerata la pausa di quasi 20 giorni dall’ultimo turno di campionato al primo di post-season, con gli allenatori costretti a rimodulare tutta la preparazione visto che inizialmente si doveva partire questa domenica, senza alcun stop. La Recanatese tra l’altro sta allestendo per domani un’amichevole in famiglia con la compagine Primavera di Gianluca Dottori che "accompagnerà" la prima squadra in questa fase dopo essere uscita dai playoff davvero sul filo di lana, proprio contro il Siena. Si fa insomma di necessità virtù con il delicato compito di tenere alto il livello degli allenamenti, senza tuttavia spremere energie inutili e cercando soprattutto di recuperare quanti più effettivi possibili. Il secondo turno playoff è stato fissato per domenica 14 maggio, mentre giovedì 18 prenderà il via la fase nazionale con le gare che saranno poi di andata e ritorno. La stagione si concluderà con la finale domenica 18 giugno.