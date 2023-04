Il Cus Camerino vola: "Non è facile mantenere sport di squadra nella nostra zona"

Continua la bella stagione per il Cus Camerino Basket. La prima squadra si prepara per i playoff, mentre la squadra universitaria si sta battendo per qualificarsi ai Campionati nazionali universitari che quest’anno si svolgeranno proprio nella città ducale. "Non è semplice nelle nostre zone mantenere sport di squadra e avere tutti i settori coperti, dal giovanile a quello agonistico maschile e femminile – afferma il presidente Stefano Belardinelli –. Il Cus Camerino Basket maschile, grazie alla guida del coach Angelo Abbracciavento e ai suoi collaboratori, Gian Marco Quacquarini, Luciano Antonini, ma anche alle vecchie glorie come Riccardo Carboni, Gianni Sagratini, è riuscito ad avere un numero di partecipazione tale da avere una completezza delle squadre a tutti i livelli". Anche il sindaco Roberto Lucarelli e l’assessore allo sport Silvia Piscini hanno voluto incontrare la squadra. "Questo è il mio 18esimo anno alla guida del Cus Camerino Basket e negli ultimi 12 anni le nostre squadre giovanili sono giunte alle fasi finali, con ragazzi che hanno vestito la maglia della selezione regionale Marche – aggiunge il coach Abbracciavento –. Ricordo diversi nostri giocatori che hanno raggiunto altissimi livelli in serie A e B e ultimamente abbiamo anche Lorenzo Buatti che è tra i migliori giocatori di Marche e Umbria. Quest’anno abbiamo l’Under 13 imbattuta in campionato che punta alle finali nazionali e le altre categorie nei primi posti delle classifiche. Il nostro obiettivo primario è sempre la crescita sportiva e personale dei nostri ragazzi". La squadra femminile, formata da studentesse, è allenata da Andrea Spinozzi e coordinata da Luciano Antonini.