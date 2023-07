Il Cus Macerata chiede il ripescaggio in B

La riforma dei campionati nazionali di calcio a5 dà una concreta speranza e allora il Cus Macerata ci prova: presentata domanda di ripescaggio. Il sogno è la riammissione alla B appena abbandonata. In attesa di comunicazioni dalla Figc (le chance sembrano parecchie), il presidente Antonio De Introna ha rinnovato la fiducia al tecnico Michele Zampolini. Il 39enne già dal 2006 opera in via Valerio, prima seguendo la Juniores e poi dal 2008 ad oggi (con una breve parentesi come supervisore) si è occupato dei più grandi. Se il Cus è diventato scuola calcio stimata e di riferimento, con un vivaio costante serbatoio per la prima squadra, dietro c’è il suo lavoro. L’intenzione è di garantirgli l’intelaiatura dell’ultimo gruppo, ci sarà una aggiunta importante perché verrà ritrovato Di Gregorio dopo il lungo stop per la rottura del crociato. In uscita Matteo Nunzi che ha accettato il corteggiamento di Potenza Picena ed esordirà in A2. Si cerca un estremo difensore di alto profilo, garanzia di affidabilità tanto più se si parteciperà…alla B.

Andrea Scoppa