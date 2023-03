Il Cus Macerata confida nel team di calcio a 5

Il Cus Macerata affida al futsal le sue ambizioni nei Campionati nazionali universitari. La rappresentativa del volley femminile è stata estromessa dal Cus Teramo, come l’anno passato. Sotto gli occhi di Gino Ranciaro, vice presidente del Cus, le maceratesi hanno giocato meglio rispetto all’andata, ma non si poteva fare di più, l’incrocio contro il Cus UniTe (che schierava atlete militanti nella B2 nazionale) era troppo complicato. Finale? Altro 3-0. Resterà la bella esperienza perché l’atmosfera delle gare dei Cnu è speciale, tanto più che il ritorno è stato disputato al Banca Macerata Forum. Ora la palla passa al calcio a 5 maschile, selezione che un anno fa ha vinto una medaglia d’argento a Cassino perdendo solo per mano del Cus Ancona. Il debutto nell’edizione 2023 dei Campionati nazionali universitari è avvenuto nel match d’andata (in casa) contro il Cus Ferrara, incontro terminato 3-3 che rimanda tutto al decisivo bis del 28 marzo.

an. sc.