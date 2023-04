Il Cus Macerata sbanca la marcia di Prato con la baby Elisa Marini

Per anni il calcio a 5 è stato la gallina dalle uova d’oro in casa Cus Macerata, ma la marcia sembra proprio voler soffiargli lo scettro. Di certo la sezione ha nuovamente fatto faville a Prato, con la baby Elisa Marini che ha vinto la gara 5km Allieve e lo ha fatto con la seconda miglior prestazione cronometrica italiana dell’anno. Non solo, sul traguardo ha inflitto più di trenta secondi alla seconda. Nella stessa gara molto bene anche la più giovane Sofia Tomassoni che, al debutto sulla distanza, ha concluso con un notevole quarto posto. Nella 10km protagonista il duo Miconi-Giulioni. Il quarto posto di Giulia Miconi (personal best con 49’38) e il quinto di Anastasia Giulioni sono valsi il consolidamento della prima posizione per il Cus Macerata nel Campionato italiano a squadre. Record personali anche per Gian Marco Rossetti e Alessandro Tanoni. Il primo, Juniores, toglie quasi un minuto al suo precedente limite col tempo di 51’00“17. L’under 23 Tanoni, con 45’57£01, scende per la prima volta in carriera sotto i 46 minuti piazzandosi in sesta posizione. Grandi soddisfazioni per il tecnico Diego Cacchiarelli.

Andrea Scoppa