Il debutto a sorpresa di Monaldi Nel finale ha diretto Cagliari-Genoa

Finalmente è arrivato il suo momento, forse nel modo più inaspettato. È il caso dell’arbitro portorecanatese Marco Monaldi, 34 anni, che mercoledì sera ha debuttato in B nel match Cagliari-Genoa. Designato come quarto uomo, al ‘68 ha preso il posto del direttore di gara Paolo Valeri, che ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro. E, come prevede il regolamento, Monaldi si è levato la tuta per entrare in campo col fischietto in bocca. Tutto questo sotto gli occhi del designatore degli arbitri tra serie A e B, Gianluca Rocchi, che ha dato una pacca sulle spalle a Monaldi. Per il resto c’è poco da dire: subito è entrato in partita e ha diretto con assoluta sicurezza. Tra l’altro, è stata la seconda partita in serie B dove Monaldi era chiamato a fare da quarto uomo. Il portorecanatese aggiunge un nuovo tassello alla giovane carriera, che lo ha visto dirigere spesso in serie C. Ieri i social sono stati invasi dai commenti di molti concittadini, i quali si sono congratulati per il suo debutto. D’altronde il cognome Monaldi è legato al calcio da ben tre generazioni: infatti è pronipote di Vincenzo, il primo professionista di Porto Recanati. Lo zio Emilio debuttò in A con l’Inter negli anni ‘60, e il padre Antonio è molto noto per la lunga carriera da allenatore delle giovanili.