"Il derby del Verdicchio" una chiave per la salvezza

Cresce l’attesa a Matelica per il "derby del Verdicchio" fra la Halley e la General Contractor Jesi. La sfida, valida per la terz’ultima giornata di regular season del campionato di serie B, si gioca domenica alle ore 18 al palasport di Castelraimondo, dove si prevede il tutto esaurito, sia per l’importanza della posta in palio, sia per la carica agonistica che questa gara porta. I ragazzi del coach Antonio Trullo sono reduci dalla sconfitta in casa dell’Andrea Costa Imola, dove hanno giocato in emergenza per l’assenza dell’infortunato Seck e per il minimo apporto degli influenzati Provvidenza ed Enihe. Quindi, cercano un pronto riscatto casalingo per alimentare le loro speranze di evitare la retrocessione diretta. E’ pur vero che per la Halley lo scorso weekend ha lasciato tutto invariato nella corsa al 12° posto, grazie alle sconfitte di San Miniato ed Empoli. I biancorossi, infatti, rimangono padroni del proprio destino con due partite ancora da giocare (la settimana prossima osserveranno un turno di riposo). Tuttavia, il margine di errore si riduce sempre di più. "Per fortuna la sconfitta di San Miniato con Cervia ha lasciato la situazione inalterata – dice l’allenatore Trullo – e, pertanto, possiamo determinare noi il nostro futuro giocandoci ogni chance a casa nostra, ma non sarà facile contro una squadra in piena forma come Jesi e poi con Fiorenzuola. A Imola, comunque, ho visto spirito e mentalità giusti". L’avversario di turno è indubbiamente forte, servirà una grande Halley per domarlo. Jesi occupa la quarta posizione, con 32 punti all’attivo, alle spalle della capolista Rieti (44 punti), di Faenza (40) e di Fabriano (36). Nell’ultimo turno ha battuto in casa Fiorenzuola per 78-62. La speranza di coach Trullo è quella di avere tutta la rosa a sua disposizione, e con il virus influenzale ormai superato.

m. g.