Il derby Samb riacciuffata dall’Atletico Ascoli

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Coco 6; Zoboletti 6, Sbardella 5,5, Sirri 6 (34’ st Pezzola 5,5), Pagliari 5,5; Arrigoni 6,5, Barberini 6,5 (45’ st Scimia sv); Cardoni 5,5, Alessandro 7 (45’ st Romairone sv), Battista 6,5; Tomassini 7(23’ st Martiniello 5,5). A disp. Pinto, Pietropaolo, Bonifazi, Orfano, Lonardo. All. Lauro.

ATLETICO ASCOLI (4-4-2): Pompei 6; Camilloni 6(34’ st Alborino sv), Mazzarani 6, Feltrin 6; Marucci 6 (20’ Traini 7), Clerici 6 (10’ st Cesario 6), Olivieri 6, Vechiarello 6, Valentino 6; Ciabuschi 7, Minicucci 6 (27’ st Severini 6). A disp. Canullo, Alborino, Mattei, Dondoni, Andreucci, Neri. All. Alex Simoni.

Arbitro: Cerea di Bergamo.

Reti: 8’ pt Tomassini (S), 26’ pt Alessandro (S), 41’ st Ciabuschi (A), 42’ st Traini (A).

Note: presenti 5.188 spettatori. Ammonito al 29’ st Severini (A). Angoli: 6 a 3 per l’Atletico Ascoli. Recuperi: 1’ pt, 6’ st.

SAN BENEDETTO

L’Atletico Ascoli riacciuffa la Samb in due minuti quasi sul finale della partita, la capolista si morde i gomiti e cede terreno in classifica. I rossoblù sono sempre primi, ma a pari punti con il Campobasso (30 punti). Doveva riscattarsi dalla sconfitta subita a Campobasso, la Samb, che invece ha ripetuto, tali e quali, gli errori commessi in Molise. Si è fatta beffare ancora una volta sul finale. Era già accaduto a Campobasso, ma pure a Chieti e con l’Avezzano. Sta quasi diventando una costante.

Non ha mai mollato, invece, l’Atletico Ascoli che ha continuato a correre e a dannarsi l’anima fino all’ultimo pur di portare a casa punti. Non ha mollato e non ha accusato il colpo neppure sotto di due gol. Il primo, subito in avvio, all’8’: cross di Battista, Tomassini di testa infila in rete. Il secondo al 26’: il cross stavolta è di Barberini, l’incornata di testa, neppure tanto facile, di Alessandro. L’Atletico si era, invece, visto annullare un gol al 19’. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo Feltrin centra la rete ma Cerea di Bergamo annulla su segnalazione dell’assistente di linea, la palla era fuori al momento della battuta. L’Atletico continua a far girare la palla, la Samb si difende bene e tenta il tris con le ripartenze di Alessandro e Battista.

Nella ripresa la Samb sembra gestire il vantaggio, si vede annullata la terza rete perché l’azione è viziata da un fallo. Al 37’ ancora una bella azione della Samb innescata da Battista per Alessandro per Cardoni che, però, non arriva sulla palla. Al 41’ la situazione si ribalta: Vechiarello crossa, Ciabuschi infila di testa. La Samb non ha neppure il tempo di rendersi conto del rischio e l’Atletico raddoppia. Passa un minuto e Traini sigla il pareggio. L’Atletico Ascoli non per nulla è specializzato in pareggi, ne conta ben 8 e così si porta via un punto prezioso - meritato - da casa della capolista. La Samb, invece, avrà di che riflettere in settimana.

Sabrina Vinciguerra