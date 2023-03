Il derby si avvicina e si sente, Mongiello: "Dobbiamo vincere nel capoluogo"

"Sono di Macerata, sono stato tifoso della Rata ma adesso sono il capitano del Chiesanuova e per me questa maglia vale come quella del Real Madrid. Dobbiamo vincere all’Helvia Recina". Carlo Mongiello lancia la volata per Maceratese-Chiesanuova, scontro diretto della quart’ultima di Eccellenza. Un confronto diventato più sentito dopo la lotta dell’anno scorso in Promozione e ora delicato in chiave salvezza, con i biancorossi di casa decimi a 34 punti e quelli ospiti al 12° posto con 30. L’esterno offensivo (7 gol in questo torneo) non nasconde il nervosismo per i due ko di fila: "Ci stiamo leccando le ferite per la sconfitta col Gallo, è stata una brutta botta anche perché pensavamo di vincerla ormai". Con Mazzaferro l’attacco è cresciuto ma resta da risolvere il problema dei gol subiti: "Vero, come ci scopriamo puntuale veniamo puniti. In Eccellenza il livello è più alto rispetto alla Promozione e non riusciamo a essere imperforabili come la scorsa stagione. Chiaro che domenica vogliamo vincere ed un terzo ko di fila sarebbe pericoloso". Poi, il ritorno all’Helvia Recina: "Fa sempre piacere. Volevo aiutare la squadra della mia città a tornare in categorie più consone. Sarei rimasto, però non era semplice e poi il nuovo ds Proculo fece altre scelte".

Andrea Scoppa