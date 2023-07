Il destino della Samb di Renzi nel caos, Angelini cerca fornitori, 216mila euro pignorati

Resta un mistero il destino della Samb di Renzi. In città circolano le voci più strane, ma è certo che Francesco Angelini stia contattando alcuni fornitori per accordarsi sui pagamenti, o almeno per concedere tempo al club di saldare (come nel caso degli affittuari di via Toti, dove l’AS Samb ha la sua sede). Quello che è certo è che non c’è nessuna ufficialità e le quote del club sono pignorate per 216mila euro. Inoltre, i calciatori non hanno percepito i rimborsi, mentre qualcuno dell’entourage di Renzi avrebbe chiesto l’iban per pagare l’affitto del Riviera rimasto inevaso. Tutto, però, si deve fare in cinque giorni, comprese le liberatorie che i giocatori ed ex rossoblù dovranno firmare per far sì che la Samb si iscriva. E poi vanno saldati anche lodi arbitrali. Chi lo farà? Angelini? E a che titolo? Resta il caos.