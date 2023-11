Il dg Azzanesi: "Pirozzi via per avere serenità"

Volti finalmente distesi in casa Atletico Ascoli dopo la prima vittoria stagionale. Il dg Carlo Azzanesi alla fine ha provato, non con poco imbarazzo, a giustificare l’esonero di Mister Sergio Pirozzi: "Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto, ma serviva un po’ di serenità in più nello spogliatoio. La squadra molto giovane ha sofferto troppo la pressione che si era creata e per questo abbiamo deciso il cambio. Le responsabilità di questa situazione che si era creata non era certo solo di Mister Pirozzi, ma si sa che in questi casi è l’allenatore a pagare per tutti. Abbiamo optato per una soluzione interna sicuri che con Simone Seccardini riusciremo a conquistare la salvezza". Proprio il nuovo tecnico ha sottolineato la grande abnegazione di tutto il gruppo. "Sono arrivato martedì abbiamo giocato subito e questi 4 punti in due partite ci danno grande serenità, ma non abbiamo fatto ancora nulla. La difesa a tre è nata per l’emergenza che abbiamo ma non escludo che potremo utilizzarla ancora.