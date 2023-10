Il disastro, l’impresa e la beffa. Vuelle: rimonta incompiuta

Carpegna Prosciutto

103

Givova Scafati

107

CARPEGNA PROSCIUTTO : McCallum 12, Bamforth 13, Bluiett 4, Visconti 8, Ford 3, Tambone 19, Stazzonelli ne, Mazzola 15, Schilling, Totè 29. All. Buscaglia.

GIVOVA SCAFATI: Sangiovanni ne, Lottie 1, Gentile 4, Mouaha, Pinkins 33, De Laurentis 3, Rossato 15, Logan 15, Robinson 16, Rivers 13, Nunge 5, Pini 2. All. Sacripanti.

Arbitri: Borgioni, Borgo e Pepponi.

Note – Parziali: 14-34, 30-47, 61-67, 86-86. Tiri liberi: Pesaro 3134, Scafati 3037. Tiri da 3 punti: Pesaro 1027, Scafati 1130. Rimbalzi: Pesaro 36, Scafati 36. Usciti per falli Bamforth e Rossato. Falli tecnici a Tambone e Gentile. Antisportivi a Totè e Gentile. Espulso Gentile. Spettatori: 5.000.

Fino all’intervallo si profilava come una sconfitta disonorevole, che stava poi per trasformarsi in un’incredibile vittoria. Alla fine, invece, bisogna incassare un’amara sconfitta all’overtime e accettare la superiorità nella gestione del gioco da parte di Scafati che non ha mai perso la testa dopo essersi fatta rimontare i 24 punti di vantaggio guadagnati in un primo quarto giocato in maniera orribile dalla Vuelle. Pareva la fotocopia della partita di Brindisi, ma al contrario: 4’ senza segnare in cui la Givova volava via con un break di 21-0 mentre Pesaro restava inchiodata lì (8-32 all’8’). Il solo Totè approcciava bene il match, spremendo subito 2 falli dal giovane Nunge. Ma quando Leo bruciava la seconda penalità, l’entrata di Schilling era drammatica: tanto che dopo 3’ Buscaglia rinuncia a schierarlo. Purtroppo Bluiett non è in serata, anzi per lunghi minuti non tira nemmeno, mentre Rossato fa il diavolo a quattro, 11 punti nei primi 10’. Come Logan (entrambi chiudono a quota 15), anzi meglio perché la sua palla rubata a Bamforth a 51’’ dalla fine dei regolamentari con la Vuelle a +4 (86-82) spegne il sogno di vincerla e manda la gara ai supplementari. Totè, davvero monumentale, ha l’ultimo tiro ma prende il ferro. In mezzo a tutto questo, ad una faticosa ma coriacea rimonta iniziata dopo l’intervallo, c’è da registrare la rinascita di Mazzola, che firma prima l’aggancio e poi il sorpasso (73-70 al 35’) in un palas che diventa una bolgia dopo aver – giustamente – manifestato il suo disappunto per la qualità del gioco vista nel 1° tempo. Non è stato Logan però il giustiziere di Pesaro e nemmeno l’ex tanto rimpianto, Gerald Robinson, che pure ha orchestrato a lungo meglio di Mc Callum (buon finale per Ray però), bensì Pinkins, davvero inarrestabile per i lunghi della Carpegna Prosciutto. Quello che finora si era segnalato come il miglior tiratore da tre della serie A capisce che il punto debole è sotto e si fa trovare sempre puntuale o si costruisce coi rimbalzi offensivi altre opportunità (1112 al tiro da due). Peccato, perché dopo aver ribaltato la partita coi tre piccoli, Bamforth si fa scippare la palla che valeva il possesso decisivo e spende su Rossato il suo 5° fallo lasciando la squadra orfana del suo talento nei 5 minuti extra in cui Pesaro, dopo aver tanto rincorso, non ne ha davvero più.

Elisabetta Ferri