Il Dojo Kyu Shin protagonista a Giulianova

Il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli di Tolentino continua a brillare. È salito sul podio alla Karate Cup, che si è svolta a Giulianova ed è stata organizzata dal Comitato Csen (Centro sportivo educativo nazionale) abruzzese. Tra le molte società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha schierato alcuni atleti che hanno ottenuto ottimi risultati. Si sono distinti nelle varie categorie: della sezione di Porto Recanati Isabella Stura 1° posto, Giovanni Bonsignori e Arianna Stura al 3° posto; della sezione di Tolentino William Caveda, Matilde Corvatta, William De Martino e Sara Leonangeli al 1° posto assoluto, Thomas Vita e Daniele Sensini al 2° posto. Circa 300 gli atleti in campo, provenienti da Abruzzo e dalle regioni limitrofi. Piena soddisfazione del direttore tecnico maestro Fabrizio Tarulli e dei maestri delle rispettive sezioni, anche per la crescita tecnica, "frutto di un lungo e intenso lavoro". Inoltre Tarulli, come responsabile arbitri Csen delle Marche, ha convocato per questo appuntamento sei ufficiali di gara della nostra regione.